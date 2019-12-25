Украина признала Россию военным противником

В новой "Стратегии военной безопасности Украины" Россию назвали "военным противником"

Согласно указу, главной целью стратегии является "заблаговременно подготовленная и всесторонне обеспеченная оборона Украины на принципах сдерживания, устойчивости и взаимодействия", которая обеспечивает военную безопасность, суверенитет и территориальную целостность государства.

Кроме того, в документе указано об обретении членства в НАТО. Это предполагает участие Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

Ранее проект был утвержден правительством страны.

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 25 марта 2021 года "О Стратегии военной безопасности Украины Владимир Зеленский, президент Украины

В документе указано, что "всеохватывающая оборона Украины не предполагает достижения военного паритета с Российской Федерацией", что может привести истощению экономики страны и милитаризации государства.

Также, согласно указу, Россия является "военным противником Украины" и "осуществляет военную агрессию против Украины" в отношении Крыма и Донбасса.

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