Ким Чен Ын заявил об ухудшении ситуации в КНДР

Лидер Северной Кореи указал на некие недостатки в работе надзора за персоналом на фабриках.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын признал, что ситуация в КНДР начинает стремительно ухудшаться, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын раскритиковал глав ячеек правящей в стране партии за "недостатки". Он заявил, что от их исправления зависит дальнейшее развитие страны. Отметим, что в партийные ячейки в Северной Корее входит от пяти до тридцати человек. Они обеспечивают надзор за работой персонала на производстве.

Даже в наихудшей ситуации, в которой нам нужно преодолевать беспрецедентное множество вызовов, зависит от роли, которую играют партийные ячейки. Ким Чен Ын, лидер КНДР

Однако эксперты Associated Press считают, что последствия коронавирусной инфекции нанесли серьезный ущерб экономике КНДР. Также на нее повлияли санкции США и неэффективное управление республикой. По словам экспертов, страна должна инвестировать в развитие технологий для производства, а также импортировать больше еды.

Ранее мы сообщали, что посольства 12 стран закрылись в КНДР из-за дефицита товаров и лекарственных препаратов.

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