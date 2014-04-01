Посольства 12 стран закрылись в КНДР

Российские дипломаты продолжают работу в Северной Корее.

Дипломатические представительства 12 стран закрылись в КНДР. Об этом на собственной странице в аккаунте на Facebook сообщили российские представители. Они уточнили, что весь персонал гуманитарных организаций покинул территорию Северной Кореи. Причиной такого "побега" специалисты называют сложную обстановку в стране, в том числе связанную с дефицитом товаров и лекарственных препаратов.

Нам, конечно, тоже приходится нелегко, проблем очень много, несколько семей по различным причинам были вынуждены прервать командировки. Но работоспособность коллектива в полной мере сохраняется, мы выполняем и продолжим выполнять все возложенные на нас функции пост российского посольства в КНДР

Известно, что из КНДР 18 марта выехали 38 иностранцев. В ведомстве напомнили, что это не первый коллективный выезд дипмиссий из Северной Кореи. В заявлении говорится о том, что в настоящее время дипломатов в стране осталось менее 290 человек. Ведомства покинули представители Великобритании, Венесуэлы, Бразилии, Германии, Италии, Нигерии, Пакистана, Польши, Чехии, Швеции, Швейцарии, Франции.

В США обратили внимание на активность на ядерном объекте КНДР.

Фото: Facebook/Посольство России в КНДР / Russian Embassy in the DPRK