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Эксперты предупредили о риске России "навсегда отстать" в развитии передовых технологий
Сегодня, 10:09
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phil_k

Эксперты предупредили о риске России "навсегда отстать" в развитии передовых технологий

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Эксперты считают, что Россия проявляет себя в развитии ядерных технологий, но этого недостаточно для мирового рынка.

Эксперты НИУ "Высшая школа экономики" заявили, что Россия может отстать от других стран в развитии технологий. Об этом сообщает РБК.

Эксперты считают, что в настоящее время РФ недостаточно проявляет себя на мировом рынке. Несмотря на уверенные разработки в ядерной сфере, этого недостаточно для долгосрочного развития.

Согласно расчетам аналитиков, у России малая доля в мировом экспорте, который по большей степени сосредоточился в странах СНГ. Среди такой продукции в настоящее время остаются ядерные технологии и производство космической техники.

Эксперты "ВШЭ" считают, что лидерами мирового рынка являются Германия, Нидерланды, а также Швейцария, Бельгия и несколько других стран. Однако Россия рискует отстать в этом развитии навсегда, либо переместится в группу догоняющих стран, таких как, например, Польша, Румыния и Словакия.

Ранее первые испытания гиперзвуковой ракеты завершились неудачей в США.

Фото: pixabay.com
 

Теги: вшэ, ниу высшая школа экономики, развитие технологий
Категории: Новости России, Лента новостей,

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