В опросе приняли участие 4,5 тысяч человек со всей России.

Исследование показало, сколько россиян довольны своей зарплатой. Согласно исследованию, проведенного сервисом "Работа.ру" стало известно, что только девять процентов сотрудников довольны уровнем оплаты своего труда. В опросе приняли участие лица, старше 18 лет из всех регионов страны. В общей сложности социологи опросили порядка 4,5 тысячи человек.

Удовлетворение текущим уровнем зарплаты выразили только 9% жителей России. авторы исследования

Специалисты заметили, что большинство респондентов рассчитывают на увеличение заработной платы. Четверть сотрудников планирует добиться увеличение зарплаты на сумму, превышающую 50 тысяч рублей. Еще четверть россиян надеется увеличить свою зарплату на 20-30 тысяч рублей. Каждый пятый опрошенный согласен на рост зарплаты в 10-20 тысяч рублей, еще 14 процентов - на 40-50 тысяч рублей и 10 проценты готовы к увеличению зарплаты на 30-40 тысяч рублей. Только семь процентов работников рассчитывают на повышение зарплаты размером до 10 тысяч рублей.

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Фото: Piter.tv