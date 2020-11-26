В России изменились правила для получения максимального пособия по безработице

Изменения затронули беременны женщин, призывников а также попавших под сокращение.

Правительство РФ внесло изменения в правила выплат максимальных пособий по безработице. Нововведения коснутся россиян, которых уволили в процессе ликвидации предприятий, а также беременных женщин и призывников, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу кабмина.

На сегодняшний день максимальные выплаты по безработице составляют 12 130 рублей, а минимальные – 1500 рублей. Согласно законодательству, на пособия могут рассчитывать граждане, зарегистрированные в центре занятости и не имеющие работы. По новым правилам выплаты будут производиться в течение трёх месяцев с того дня, как гражданин признан безработным.

Людям, потерявшим работу из-за ликвидации организации или сокращения штата, в первые три месяца будет выплачиваться средняя зарплата по прошлому месту работы. Граждане, которых призвали на военные сборы, после возращения смогут получать пособие по безработице в максимальном размере

Также поправки направлены на защиту прав беременных женщин, которые лишились работы. Они смогут рассчитывать на выплаты по безработице в максимальном размере совместно с пособиями по временной нетрудоспособности.

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