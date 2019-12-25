Отмечается, что центры занятости переориентировались на предоставление денежных выплат, которые установило правительство.

Потерявшие работу россияне не смогли снова трудоустроиться. Об этом пишет газета "Ведомости", ссылаясь на данные экспертов Центра перспективных управленческих решений.

Аналитики сделали вывод, что гражданам, потерявшим работу во время кризиса, власти не очень активно помогали найти работу. Отмечается, что центры занятости переориентировались на предоставление денежных выплат, которые установило правительство.

Повышение ­пособий по безработице привело к тому, что люди стали гораздо активнее ­регистрироваться как официально безработные. Алексей Коренев, аналитик ГК "Финам"

Ранее Путин призвал к концу года добиваться полного восстановления рынка труда.

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