Центр занятости населения Петербурга и HeadHunter заключили соглашение о сотрудничестве

У соискателей, которые обратились в Службу занятости, появится возможность использовать вакансии, размещенные на hh.ru.

В пятницу, 24 декабря, стало известно, что петербургский Центр занятости населения и онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников HeadHunter заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе НН.

Теперь соискатели, которые обратились в Центр, смогут использовать вакансии, размещенные на hh.ru, как дополнительный ресурс для быстрого и эффективного трудоустройства. Сотрудничество также будет заключаться в организации публичных мероприятий, конференций, презентаций, направленных на повышение информированности о состоянии рынка труда и программах поддержки занятости в городе.

Сейчас наша ключевая задача – обеспечить эффективную помощь в трудоустройстве жителям города независимо от их опыта, образования и жизненной ситуации. сообщила исполняющий обязанности директора Центра занятости населения Петербурга Татьяна Иванова

С начала года на портале разместили почти 1 млн вакансий, из них на Петербург приходится более 600 тыс. вариантов работы.

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