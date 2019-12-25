Правительство России изменило порядок выплат пособий по безработице

Максимальное пособие по безработице россияне будут получать в течение трех месяцев с первой выплаты.

С 8 апреля в России вступил в силу новый акт правительства о правилах выплат пособий по безработице. Об этом сообщается в постановлении правительства РФ.

В документе отмечается, что поправки направлены на урегулирование правил начислений пособий, когда период выплат переносится или прерывается. Таким образом, они начисляются в максимальном размере в течение трех месяцев.

На сегодняшний день максимально возможная выплата по безработице составляет 12 130 рублей, а минимальное – 1500.

По действующим правилам граждане начинают получать пособие с момента регистрации в центре занятости, то есть с первого дня признания их безработными. При этом первые три месяца выплачивается 75% заработка, но не более 12 130 рублей, а вторые три месяца — 60% заработка, но не более 5000 рублей. из постановления правительства РФ

Поправки коснутся россиян, которые потеряли работу по причине сокращения штата или ликвидации предприятия. Также компенсация по безработице для беременных, которые остались без работы, будет сдвинута на более позднее время в том случае, если первый квартал получения пособия в максимальном размере пересечется с периодом выплат до беременности.

Ранее Минтруд оценил ситуацию с безработицей в условиях пандемии.

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