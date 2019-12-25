Безработным гражданам России предложат 582 программы по переобучению

В Петербурге обучение пройдет на базе Северо-Западного института управления РАНХиГС.

Безработные граждане, мамы в декретном отпуске, многодетные родители и предпенсионеры смогут пройти программы по переобучению и повышению квалификации. Соответствующие меры поддержки рынка труда объявил глава Правительства России Михаил Мишустин. Как сообщили в пресс-службе Смольного, всё это выполнят в рамках нацпроекта "Демография".

В программе будут участвовать Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), сеть центров Worldskills и Томский государственный университет. Отмечается, что РАНХиГС даст возможность переобучиться востребованным специальностям 56 тысячам безработных. В Петербурге такое обучение пройдет на базе Северо-Западного института управления РАНХиГС.

В пандемийном 2020 году свыше 10 тысяч потерявших работу граждан прошли переобучение, более 3,2 тысячи из них – при поддержке Центра занятости населения города. Еще 1025 петербуржцев учились по программе для предприятий, активно занимающихся модернизацией, еще 2156 человек прошли спецпрограмму для жителей от 50 лет и старше, 960 находящихся в декретном отпуске женщин прошли собственную профпереподготовку.

Предполагается, что по условиям, разработанным Министерством труда и социальной защиты России, около 75% из участников программ переподготовки должны быть трудоустроены после учебы.

Тем временем, подсчитано, что в 2020 году уровень безработицы в Петербурге вырос более чем в 6 раз.

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