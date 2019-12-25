В 2020 году уровень безработицы в Петербурге вырос более чем в 6 раз

В конце прошлого года на учете стояли 102 500 горожан, не имеющих трудовой занятости.

Уровень безработицы в Петербурге в 2020 году вырос более чем в 6 раз. Об этом заявил глава Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко на заседании в ЗакС.

В конце прошлого года на учете стояли 102 500 горожан, не имеющих трудовой занятости. При этом статус безработного имели 98 тысяч человек. Для сравнения, в начале 2020 года уровень регистрируемой безработицы составлял 0,5%, в конце года он достиг показателя 3,2%.

При этом в Смольном отметили положительную динамику с занятостью горожан. Снятие ограничений активизирует рынок труда. Начиная с середины третьего квартала безработных становится меньше.

Ранее мы писали, что за год население Петербурга сократилось на 12 тысяч человек.

Фото: pixabay.com