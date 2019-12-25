За год население Петербурга сократилось на 12 тысяч человек

Сейчас в Северной столице проживает 5 386 000 человек.

В 2020 году население Петербурга сократилось на 12 тысяч человек и сегодня составляет 5 386 000. Об этом сообщил глава Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.

Он заявил, что естественная убыль населения связана с низкой рождаемостью в городе и некоторым ростом смертности. Так, в 2020 году в Петербурге родилось больше 55 тысяч детей. Это на 3260 меньше, чем в 2019 году. При этом смертность выросла почти на 23%, о чем свидетельствуют данные Комитета по здравоохранению.

По данным Петростата, постоянное население города на начало 2020 года составляло 5 398 064 человек, на 1 января 2019 года – 5 383 890, на 1 января 2018 года – 5 351 935.

Ранее мы писали, что в Петербурге увеличилось число пациентов с коронавирусом.

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