В Петербурге увеличилось число пациентов с коронавирусом

А вот госпитализированных пациентов за последние две недели стало меньше почти на 13%.

За минувшую неделю в Петербурге увеличилось число заболевших COVID-19. Количество зараженных коронавирусом выросло на 3,27%. Об этом сообщили в информационной справке по противодействию эпидемии в Петербурге от 21 марта.

Все меньше пациентов с коронавирусом отправляются в больницы. Число госпитализаций за последние две недели снизилось на 12,9%.

Тенденция к снижению темпов распространения инфекции остается стабильной.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге в период пандемии выявили на 700 случаев ВИЧ меньше, чем в 2019 году.