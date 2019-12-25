  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге увеличилось число пациентов с коронавирусом
Сегодня, 21:38
73
kraratau27

В Петербурге увеличилось число пациентов с коронавирусом

0 0

А вот госпитализированных пациентов за последние две недели стало меньше почти на 13%.

За минувшую неделю в Петербурге увеличилось число заболевших COVID-19. Количество зараженных коронавирусом выросло на 3,27%. Об этом сообщили в информационной справке по противодействию эпидемии в Петербурге от 21 марта.

Все меньше пациентов с коронавирусом отправляются в больницы. Число госпитализаций за последние две недели снизилось на 12,9%. 

Тенденция к снижению темпов распространения инфекции остается стабильной. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге в период пандемии выявили на 700 случаев ВИЧ меньше, чем в 2019 году.

Теги: коронавирус, петербург
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии