В Петербурге в период пандемии выявили на 700 случаев ВИЧ меньше, чем в 2019 году

В 2020 году в Петербурге по тем или иным причинам умерли 818 человек с ВИЧ.

Коронавирус повлиял на все сферы жизни человека. Piter.TV узнал у заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" Наталии Сизовой, как пандемия повлияла на жизнь человека с ВИЧ.

На самом деле никаких особенностей мы не увидели, пандемия сказалась на людях с ВИЧ точно также, как и на общей популяции. Наши пациенты болели коронавирусом, но не больше, чем остальные люди. Риски были такие же – возраст, сопутствующие заболевания, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение. И, конечно, в группе риска были люди, которые не получали антиретровирусную терапию. Наталия Сизова, доктор медицинских наук

При этом в период пандемии в Петербурге немного сократилось число новых выявленных случаев ВИЧ. В 2020 году специалисты выявили на 700 человек с ВИЧ меньше, чем в 2019 году. То есть в 2019 официально выявили 2870 случаев ВИЧ, в 2020 – 2183 случая.

Может быть это было связано ещё и с тем, что были отменены все массовые мероприятия, которые традиционно проходят с широкомасштабным обследованием на ВИЧ-инфекцию – 1 декабря (день борьбы со СПИД), третье воскресение мая (День памяти умерших от СПИД). Наталия Сизова, специалист "Центр. СПИД"

Сколько человек с ВИЧ умерли от коронавируса

У нас нет доступа в регистр по коронавирусу, мы ведем свою статистику. Мы знаем около 50 человек, при том мы не можем высчитать процент смертности, потому что мы не знаем, кто болел из наших ВИЧ-инфицированных, кто-то нам рассказывает, о том, что болел, а кто-то не рассказывал, потому что болел очень легко. Наталия Сизова, доктор медицинских наук

По данным СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболваниями", в 2020 году в Петербурге по тем или иным причинам умерли 818 человек с ВИЧ, в том числе 48 человек с COVID-19.

Прививка от коронавируса при ВИЧ

Как рассказала Наталия Сизова, людям с ВИЧ можно делать прививку от COVID-19.

Особенно тем людям, которые получают антиретровирусную терапию, у которых ВИЧ-инфекция в фазе ремиссии. Противопоказания точно такие же, как у общей группы населения – острые инфекционные заболевания, и, если у человека выраженный иммунодефицит (менее 200 клеток), то прививаться ему не стоит. Теоретически ему можно привиться, если вирус подавлен. В данном случае просто существует риск, что антитела к коронавирусу не выработаются при тяжелом иммунодефиците. Наталия Сизова, специалист "Центр. СПИД"

Ранее Piter.TV рассказал, как работает петербургский Фонд "СПИД.Центр".

Фото: СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"