Бесплатный тест на ВИЧ и моральная поддержка. Как работает петербургский Фонд "СПИД.Центр"

Piter.TV рассказывает о работе петербургского отделения благотворительного Фонда "СПИД.Центр". В Северной столице он появился в конце лета.

Сегодня, 1 декабря, отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Piter.TV решил узнать, как и где в Петербурге горожане могут бесплатно пройти диагностику на наличие вируса иммунодефицита, а также получить всю необходимую информацию о заболевании и моральную поддержку. Одним из таких мест стала благотворительная организация — Фонд "CПИД.ЦЕНТР".

В Центре можно бесплатно протестироваться на ВИЧ с 13:00 до 21:00 и, в случае положительного статуса, получить консультацию и моральную поддержку. Результаты тестирования являются конфиденциальными, и далее никуда не передаются, рассказал нам волонтер Дмитрий Алексеев. На протяжении всего визита вас сопровождает доброволец: он проводит доконтактную и постконтактную консультацию. Также в Центре есть консультанты, которые живут с ВИЧ-инфекцией. Они могут поделиться своим опытом, и, если у человека возникли какие-либо проблемы, например, с постановкой на учет, ему могут помочь, взять под свою "опеку".

Наша основная задача – помогать ВИЧ-положительным людям. У нас есть группа поддержки, есть публичные мероприятия, лекции, к нам можно обратиться за помощью, в том числе за медицинской, за юридической. отметил доброволец.

Наш собеседник считает, что в таких условиях сдавать экспресс-тест лучше, так как человеку смогут сразу же объяснить, куда обращаться дальше, и поселить мысль, что все будет хорошо, если соблюдать все рекомендации. Таким образом, человек не остается с самим собой, как если бы проходил тест наедине или в немедицинской организации. Чаще всего в Центр приходят горожане от 20 до 30 лет. Фонд является партнером Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, но не занимается лечением.

Дмитрий отмечает, что после получения положительного статуса все люди реагируют по-разному. Кто-то замыкается в себе, у кого-то начинается истерика. На территории Центра проводятся различные мероприятия, как онлайн, так и офлайн. Постоянным является клуб поддержки, также есть клуб английского и телесные практики, похожие на йогу. В планах проводить мастер-классы по вокалу. В среднем на занятие приходит около 20 человек. Такое количество может вместить зал с учетом соблюдения социальной дистанции. Обязательным условием является ношение масок, их могут выдать на месте. Маску нужно снимать только в период тестирования.

Центр открылся совсем недавно – в августе 2020-го года. В Москве Фонд существует с 2016-го года, а теперь отделения есть в Петербурге и Нижнем Новгороде. Его председателем является Антон Красовский. Фонд финансируется на средства с президентского гранта, а также добровольные пожертвования.

На работу петербургского отделения пандемия особо не повлияла, оно появилось тогда, когда все уже знали, что такое коронавирус. А вот в столице пришлось переводить работу в другой формат. Как рассказал нам волонтер, чтобы не лишать граждан возможности сдать бесплатный тест, с ними встречались у метро, однако из-за этого главная цель Фонда ― поддержка ― исчезла. На улице все проходило совсем не в той атмосфере, как в помещении, где можно пообщаться в удобных условиях и попить чаю.

Дмитрий Алексеев напомнил, что при любом образе жизни, рекомендовано сдавать тест раз в полгода. На данный момент в Петербурге существует проблема, связанная с тестированием. В сентябре 2020-го года городской СПИД-Центр сообщал о нехватке тестов. По словам главного врача Центра СПИД Игорь Пискарёва, охват медицинского освидетельствования на вирус иммунодефицита человека упал на пятую часть. На это повлияли ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса.

Согласно данным Петростата, в период с января по сентябрь 2020-го года ВИЧ-положительный статус выявили у около 1300 жителей Петербурга. Всего в России за прошедшие 10 месяцев текущего года зарегистрировали почти 50 тыс. случаев. Это на четверть меньше, чем в прошлом году, сообщил Роспотребнадзор. 70,9% новых случаев пришлось на возрастную группу от 30 до 49 лет.

Стоит обратить внимание, что люди, живущие с ВИЧ больше подвержены инфицированию COVID-19, но в два раза реже обращаются за медицинской помощью. К такому выводу пришли в ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по итогам совместного исследования с "Коалицией по готовности к лечению" при поддержке ЮНЭЙДС. В исследовании приняли участие 931 респондентов из 68 регионов России, среди которых были как люди, живущие с ВИЧ, так и люди с отрицательным ВИЧ-статусом. Число людей, живущих с ВИЧ, с выявленными маркерами COVID-19 в 4 раза превышало аналогичный показатель у ВИЧ-негативных респондентов

В связи с пандемией 22,6% участников исследования получали антиретровирусные препараты на дом, а не в специализированных центрах. В целом респонденты отметили, что пандемия негативно сказалась на работе СПИД-центров.

Фото: vk.com/spid.center, Piter.TV