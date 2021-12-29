Депутаты Петербурга попросили главу Минздрава проконтролировать ценообразование на экспресс-тесты на COVID-19

Где-то тест можно приобрести за 700 рублей, а где-то он стоит в 4 раза дороже.

Петербургские депутаты обратились к главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой проконтролировать цены на экспресс-тесты и лекарства для профилактики коронавируса. С инициативой выступили члены "Единой России".

Руководитель фракции Павел Крупник отметил, что цена на тесты варьируется от 646 до 3000 рублей. Ранее об этом же говорил спикер ЗакСа Александр Бельский. Он отметил, что платное исследование в лабораториях обходится не менее чем в 1200 рублей.

Кроме того, в городском парламенте предлагают расширить список жизненно необходимых лекарственных средств. Это позволило бы избежать дальнейшей наценки.

Обращение поддержали все депутаты.

Фото: Piter.tv