В Германии отказались от бесплатных тестов для тех, кто мог сделать прививку

Правительство ФРГ считает, что в стране достаточно вакцин для населения.

С 11 октября экспресс-тесты на коронавирус перестанут быть бесплатными. К такой договоренности пришли канцлер ФРГ Ангела Меркель и власти федеральных земель.

На пресс-конференции глава ФРГ заявила, что власти больше не хотят финансировать бесплатные экспресс-тесты для тех, кто не готов ставить прививку от коронавируса. Исключением будут только те немцы, кто не может вакцинироваться по состоянию здоровья. Меркель напомнила, что в германских городах есть временные шатры. Там можно бесплатно сдать тест на коронавирус. Результаты приходят на почту в течение 15 минут. Посещение музеев, кинотеатров и ресторанов возможно только при наличии прививки или теста. Также внутрь могут пройти те, кто переболел.

Ранее мы сообщили, что эксперты рассказали, как правильно вакцинироваться людям с эндокринными нарушениями.

Видео: Reuters