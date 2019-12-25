Эксперты рассказали, как правильно вакцинироваться людям с эндокринными нарушениями

Специалисты дали советы диабетикам и людям, страдающими лишним весом и болезнями щитовидной железы.

В Петербурге продолжается массовая вакцинация от коронавируса. В городе от ковида вакцинировались более 1,4 млн человек. Однако прививка помогает далеко не каждому привитому – менее 2% горожан заразились коронавирусом после вакцинации. Эксперты отмечают, что каждый организм по-своему переносит вакцину. Специалисты рассказали "Невским Новостям", как правильно вакцинироваться людям с эндокринными нарушениями.

Врач эндокринолог Клинической больницы Святителя Луки Александра Лиджиева считает, что людям с лишним весом необходимо вакцинироваться, чтобы снизить риски заболевания, в том числе и ковидом. В борьбе со всемирной инфекцией способен помочь хороший иммунитет, которым люди с избыточным весом похвастаться не могут. Главный диетолог Петербурга Владимир Доценко считает, что именно по этой причине вакцина может быть не так эффективна для человека с лишним весом, как для человека со стандартными данными. В данном случае иммунитету будет сложно выработать достаточное количество антител. Однако люди с избыточным весом способны легче переносить вакцинацию. Перед вакцинацией специалисты рекомендуют людям обратить внимание на своей рацион питания. По словам Доценко, людям с лишним весом стоит больше употреблять продукты богатые белками, витаминами групп С и В.

При вакцинации стоит быть внимательными и людям с болезнями щитовидной железы. Эндокринолог Татьяна Филиппова не рекомендует людям проводить вакцинацию при декомпенсации – натощак в крови наблюдается высокий уровень глюкозы. Перед вакцинацией врач рекомендует узнать уровень гормонов, чтобы избежать осложнений после прививки.

Людям, страдающим сахарным диабетом, тоже стоит быть осторожными перед вакцинацией. Спортивный физиолог, врач, основатель клуба "Прощай, диабет" Борис Жерлыгин напомнил, что диабетики не могут похвастаться повышенным иммунитетом. Прививка в данном случае может усугубить состояние диабетика. Врач рекомендует прививаться от коронавируса исключительно под наблюдением лечащего врача.

Ранее петербургские ученые назвали категории пациентов, у кого больше вырабатывается антител.

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