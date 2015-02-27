Петербургские ученые назвали категории пациентов, у кого больше вырабатывается антител

Исследование проводилось среди 1,5 тысяч человек в возрасте от 18 до 89 лет, переболевших коронавирусом разной степени тяжести.

Специалисты лабораторной службы "Хеликс" и Военно-медицинской академии имени Кирова выяснили, у каких групп пациентов вырабатывается наибольшее число антител к коронавирусу. Результаты публикует РБК Санкт-Петербург.

В исследовании приняли участие 1,5 тысяч человек в возрасте от 18 до 89 лет, переболевших коронавирусом разной степени тяжести. Ученых интересовало, как скоро после выздоровления организм вырабатывает антитела.

Среднее количество вырабатываемых антител оказалось вдвое выше у пациентов в возрасте от 60 до 70 лет. При этом у тех людей, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме, антител больше.

Ученые объяснили, что более высокая концентрация антител у представителей старшего поколения может объясняться "опытностью" их организмов. Их иммунная система в течение жизни сталкивалась с большим количество антигенов и лучше реагирует на иммунизацию, объяснили специалисты.

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Фото: Piter.TV