Треть петербуржцев поддержали идею о всеобщем тестировании на коронавирус

Так, за тестирование высказались 36%, а против – 40 %.

Стало известно 8 августа, что каждый третий петербуржец поддержал идею о всеобщем тестировании на коронавирус. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Так, в Петербурге за тестирование высказались 36%, а против – 40 %. В Москве горожане меньше выступили за эту идею. Против тестирования высказались 43 % москвичей, за – 32%.

В Северной столице за тестирование в основном голосовали жители, которым больше 35 лет. В Москве же положительное мнение высказывали респонденты в возрасте до 34 лет. Всего в опросе приняли участие по 1600 представителей экономически активного населения двух столиц.

Ранее количество свободных ковидных коек выросло в Петербурге. Запас вакцин от коронавируса в городе составляет 248 тысяч доз.

Фото: pexels