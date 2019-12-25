Над Петербургом стало меньше "вредного" озона. Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета.
Группа физиков провела измерения концентрации тропосферного озона над Петербургом за последние 13 лет. По результатам исследования выяснилось, что концентрация озона постепенно снижается. Отмечается, что такая тенденция приводит к уменьшению парникового эффекта. В пресс-службе вуза уточнили, что физики выполнили работу в рамках гранта Российского научного фонда.
Ранее мы сообщали, что жителей Петербурга ждет летняя погода в начале сентября.
Фото: Piter.tv
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