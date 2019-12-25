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Жителей Петербурга ждет летняя погода в начале сентября
Сегодня, 7:41
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Жителей Петербурга ждет летняя погода в начале сентября

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По словам специалиста, в ближайшие дни температура воздуха будет держаться выше 20 градусов.

В начале сентября жителей Петербурга ждет летняя погода. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канала.

По словам специалиста, в ближайшие дни температура воздуха будет держаться выше 20 градусов. В пятницу, 1 сентября, стоит ожидать как минимум 16-18 градусов тепла утром и 20 градусов днем. Возможны осадки в виде кратковременных дождей. Также Колесов отметил, что в этом году не будет "температурного антирекорда", когда столбики термометров показывали +9,7 градусов.

Ранее мы сообщали, что жителей Петербурга ожидает неблагоприятное погодное явление.

Фото: Piter.tv

Теги: погода, санкт-петербург, сентябрь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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