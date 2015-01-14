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Жителей Петербурга ожидает неблагоприятное погодное явление
Сегодня, 15:24
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Жителей Петербурга ожидает неблагоприятное погодное явление

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Это явление затронет прибрежные районы города.

Жителей Северной столицы ожидает неблагоприятное погодное явление. Об этом сообщил в пресс-службе регионального управления МЧС РФ со ссылкой на синоптиков.

По данным экспертов ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в понедельник, 28 августа, следует ожидать порывы ветра до 15 метров в секунду. Это явление затронет прибрежные районы города. Петербуржцам рекомендуют отказаться от прогулок по улице и быть внимательными.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге в последние выходные этого лета будет преимущественно сухая и теплая погода.

Фото: Piter.tv

Теги: погода, порывы ветра, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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