В Петербурге в последние выходные этого лета будет преимущественно сухая и тёплая погода

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в городе на предстоящих выходных.
Приближаются последние выходные этого лета и надо отметить, то они будут очень даже приличными.
Александр Колесов, синоптик
В пятницу по территории Ленобласти и в Петербурге ещё пройдут кратковременные дожди, но уже с субботы погода будет преимущественно сухая и теплая. Температура воздуха в выходные дни будет превышать норму на 1-2 градуса, а максимальные температуры в Петербурге в середине дня достигнут +21…+23 градусов.
В субботу должно быть солнечно, а вот в воскресенье днём над западными районами Ленинградской области будет облачно и местами даже может отметиться кратковременный дождь.
Александр Колесов, синоптик
Фото: Piter.tv
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