В Петербурге в последние выходные этого лета будет преимущественно сухая и тёплая погода

Температура воздуха в выходные дни будет превышать норму на 1-2 градуса.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в городе на предстоящих выходных.

Приближаются последние выходные этого лета и надо отметить, то они будут очень даже приличными. Александр Колесов, синоптик

В пятницу по территории Ленобласти и в Петербурге ещё пройдут кратковременные дожди, но уже с субботы погода будет преимущественно сухая и теплая. Температура воздуха в выходные дни будет превышать норму на 1-2 градуса, а максимальные температуры в Петербурге в середине дня достигнут +21…+23 градусов.

В субботу должно быть солнечно, а вот в воскресенье днём над западными районами Ленинградской области будет облачно и местами даже может отметиться кратковременный дождь. Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.tv