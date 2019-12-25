Сотрудников логистического центра Ozon в Петербурге эвакуировали из-за пожара

Ozon временно скрыл товары со склада в Петербурге после атаки БПЛА.

Один из логистических центров Ozon в Санкт-Петербурге загорелся после ночной атаки беспилотника. Всех сотрудников эвакуировали, пострадавших нет. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе компании.

Товары, находившиеся в пострадавшем комплексе, временно скрыли с витрины маркетплейса. Заказы, которые не получится доставить с других объектов, отменят. Прием поставок от продавцов на этом объекте не ведется, поскольку центр выполняет другие задачи.

Логистические маршруты перераспределяют между другими центрами Ozon. На месте пожара работают экстренные службы.

В ночь на 18 октября Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке беспилотников. По данным губернатора региона Александра Дрозденко, над областью сбили 135 БПЛА. После падения обломков были повреждены жилые дома и автомобили. Во Всеволожском районе после пожара в жилом доме госпитализировали 4 человек, включая 3 детей. Также атаке подвергся центр обработки данных VK.

Ранее мы сообщили о том, что пожар в общежитии Морского рыбопромышленного колледжа в Петербурге ликвидировали за 18 минут.

Фото: Piter.TV