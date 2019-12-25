Жители Петербурга оказались на первом месте в рейтинге по уровню тревоги и стресса

Каждый четвёртый горожанин оценил уровень своей эмоциональной напряжённости на 7-8 баллов из 10 возможных, а каждый шестой (17%) испытывает стресс на все 9-10 баллов.

Жители Северной столицы оказались на первом месте в стране по уровню стресса. Такие выводы были сделаны в результате исследования сервиса по поиску работы "HeadHunter Северо-Запад".

Каждый четвёртый горожанин оценил уровень своей эмоциональной напряжённости на 7-8 баллов из 10 возможных, а каждый шестой (17%) испытывает стресс на все 9-10 баллов. Только у 58% уровень тревоги составляет около 5-6 баллов из 10. Более половины (55%) горожан уточнили, что их уровень стресса заметно возрос за последний год. В целом по стране с тревогой редко сталкиваются 64% граждан (почти две трети). При этом хронический стресс наблюдается у 12%.

Также авторы исследования выяснили, представители какой профессиональной сферы тревожатся чаще всего. Наиболее склонными к стрессу отказались IT-специалисты (43%), представители строительной сферы и недвижимости, маркетологи (по 42%).

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