Петербург оказался лидером в рейтинге городов, куда россияне мечтают переехать ради работы

В общей сложности в опросе приняли участие 3,2 тыс. человек.

Северная столица лидирует в рейтинге городов, куда россияне хотели бы переехать ради работы. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования сервисов "Работа.ру" и "Подработка".

Так, в Петербург ради карьеры готовы переехать 39% респондентов, в Москву – только 30%. Третье место в топе досталось Сочи с 27%, а четвёртое − Краснодару с 20%. Таким образом, первая четвёрка городов не поменялась с 2022 года.

Кроме того, на высоких позициях в рейтинге оказались региональные центры. Например, Казань для рабочего переезда потенциально выбрали бы 17% респондентов, Владивосток − 15%, Нижний Новгород − 13%, Екатеринбург − 12%, а Новосибирск и Ростов-на-Дону − по 10%.

В общей сложности в опросе приняли участие 3,2 тыс. человек. Примечательно, что 39% опрошенных россиян не планируют менять город, в котором они живут, ни при каких обстоятельствах.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге спрос на загородное жилье премиум-класса увеличился.

Фото: Piter.TV