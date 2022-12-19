В Петербурге спрос на загородное жилье премиум-класса увеличился

Растут и предложения по домам с отделкой и мебелью, отмечают аналитики Puzzle Realty.

Спрос на элитное жилье под Петербургом вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Интерес объясняется девальвацией рубля. Об этом сообщили специалисты ГК Puzzle Realty сегодня, 13 июля.

Потенциальные покупатели копили валюту, и при нынешнем курсе рубля стоимость недвижимости такого класса стала для них привлекательнее. По этой же причине собственники элитных домов предпочитают теперь сдавать жилье в аренду.

Год назад собственники, кто не привязывался к валютным колебаниям и выводил свои объекты на рынок, оказались в выигрышном положении по сравнению с продавцами, решившими повременить со сделкой. Те реализовали свои домовладения позже со значительным дисконтом. Мария Федорова, директор по коммерческому развитию группы компаний Puzzle Realty

Растут и предложения по домам с отделкой и мебелью, отмечают аналитики Puzzle Realty. Так, застройщики закупают материалы оптом, что приводит к оптимальной стоимости жилья и привлечению продукта с учетом сегмента.

Ранее на Piter.TV: за полгода в Петербурге ввели более 1 млн 775 тысяч "квадратов" жилья.

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