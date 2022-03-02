За полгода в Петербурге ввели более 1 млн 775 тысяч "квадратов" жилья

Это 667 домов на 39 496 квартир.

В июне 2023 года в Петербурге введено в эксплуатацию 352 917,9 м2 жилья. Это 209 домов на 7 215 квартир, включая индивидуальное строительство. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Лидером в июне стал Василеостровский район, где сдали 122 903 м2 жилья. Следующим по объему ввода оказался Приморский район, где ввели в эксплуатацию 6 домов общей площадью 108 598 м2. На третьем месте – Московский район, где построили три многоквартирных дома на 34 552,5 м2 жилья.

Также было сдано 15 объектов общегражданского назначения. Это физкультурно-оздоровительный комплекс в Калининском районе, школа на 650 мест в Московском районе, школа на 825 мест в Адмиралтейском районе, сад на 140 мест в Красносельском районе, а также склады, магазины, производственные здания и парковки.

Всего с начала года в ходе реализации национального проекта "Жилье и городская среда" на территории Петербурга введено в эксплуатацию 1 млн 775 тысяч 953,3 м2 жилья (667 домов на 39 496 квартир).

Фото: портал "Строительный Петербург"