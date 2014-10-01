В Петербурге менее 2% горожан заболели после прививки от ковида

После прививки в больнице оказываются обычно заболевшие с тяжёлыми патологиями. Остальные переносят болезнь в легкой форме.

В Петербурге менее 2% горожан заразились коронавирусом после вакцинации. Об этом сообщил глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец на своей странице в "Вконтакте" 3 августа, во вторник.

По словам Лисовца, у привитых шансы заболеть в 20 раз меньше. После прививки в больнице оказываются обычно заболевшие с тяжёлыми патологиями. Остальные переносят болезнь в легкой форме.

Также глава подчеркнул, что делать выводы о сравнительной эффективности препаратов от коронавируса некорректно без учёта других данных, в частности возраста. Так, вакцинация "КовиВаком" не проводится у лиц старше 60 лет, а "Спутником V" привиты свыше 340 тыс. горожан. "Высокий протективный эффект "Спутника V", в том числе у лиц старшего возраста, очевиден".

В целом же среди привитых "Спутником V" заболели 1,8%, "ЭпиВакКороной" — 6%, "КовиВаком" — 0,9%.

Ранее в Петербурге благодарные пациенты нарисовали картину для врачей. Она останется в дар медучреждению.

Фото: Piter.tv