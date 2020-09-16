В Петербурге благодарные пациенты нарисовали картину для врачей

Картина, в написании которой приняли участие пациенты, останется в дар медучреждению.

Во вторник, 3 августа, пациенты, восстанавливающиеся после коронавируса, врачи и художники Петербурга нарисовали монументальную коллективную картину в Центре реабилитации Госпиталя для ветеранов войн. Участие принял также вице-губернатор Олег Эргашев.

Инициатором мероприятия стала Валерия Лошак – художница и рекордсмен книги рекордов Гиннесса. Проект был реализован на средства Президентского гранта, организатором выступает благотворительный фонд "Мы рисуем".

Картину 3 на 2 метра назвали "Цветы России", она останется в дар медицинскому учреждению. Участники рисовали маслом в авторской манере "free touch", что подразумевает свободное касание, которым может овладеть любой желающий.

По словам начальника госпиталя Максима Кабанова, картина украсит главный холл отделения реабилитации.

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Фото: Валерия Лошак / предоставлено организаторами