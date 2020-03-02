Кризисные центры для женщин появятся во всех районах Петербурга

Такое заявление выдвинула заместитель председателя комитета по социальной политике Петербурга Елена Фидрикова, когда познакомилась с предложением Красногвардейского района по созданию стационарного убежища.

Во вторник, 3 августа, в пресс-службе заместителя председателя комитета по социальной политике Елены Фидриковой сообщили, что ранее чиновница проверила работу действующих районных отделений для женщин с детьми. Такие убежища созданы в восьми районах (Василеостровском, Калининском, Красносельском, Кронштадтском, Московском, Невском, Петродворцовом и Центральном). За первые шесть месяцев текущего года помощь там получили 32 женщины и 51 ребенок, которые находились в трудной жизненной ситуации.

Фидрикова заявила, что в планах правительства открыть такие убежища в каждом районе, чтобы, оказавшись в трудной ситуации, женщина могла в любое время дойти до него и получить помощь, в которой нуждается.

Считаем, что такая помощь должна быть максимально доступна и приближена к месту проживания. Более того, сейчас рассматривается возможность создания аналогичных кризисных центров для мужчин, поскольку видим такую потребность со стороны петербуржцев. Елена Фидрикова

Петербург был первым регионов в стране, где сформировалась новая система оказания социальных услуг для женщин: появился первый центр помощи жертвам насилия, появились отделения, которые предоставляли социальные услуги несовершеннолетним беременным и молодым мамам, а также женщинам, освободившимся из мест лишения свободы.

Все инновационные технологии сосредоточены в одном учреждении – Кризисном центре помощи женщинам, находящемся в ведении комитета по социальной политике. На его базе открыли экспериментальную площадку, которая занимается вопросами повышения качества и доступности социальных услуг женщинам в трудной ситуации. Вся информация указана на сайте.

Телефон доверия Кризисного центра (8 (812) 713-13-19) работает с 9 утра до 21 часа вечера. За 26 лет существования центр помог более 4 тыс. женщин и детей, оказав 288,6 тыс. социальных услуг.

Ранее мы писали, что в Петербурге отец ребенка после смены пола просил вписать его в графу "мать".

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