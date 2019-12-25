В Петербурге отец ребенка после смены пола просил вписать его в графу "мать"

Суд указал на то, что дети имеют право узнавать информацию о их настоящей матери.

Истец требовал через суд внести изменения в свидетельства о рождении его детей после смены полы. Ранее он был отцом, но затем сменил пол и хотел значиться в графе "мать". Биологическая мама детей ушла из жизни. Об этой истории рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В отделе ЗАГС истцу отказали, после чего он подал заявление в суд. Евгения (имя изменено) указала на то, что является единственным законным представителем детей. Ей постоянно приходится подтверждать свой статус родителя и показывать документы. В связи с этим она должна раскрывать подробности своей личной жизни, что доставляет ей нравственные страдания.

Районный суд постановил, что матерью была реальная, существующая женщина. Дети имеют право знать о своих биологических родителях и общаться с родственниками мамы. Если изменить информацию в документах, то этого может не произойти. Суд указал на то, что интересы детей стоят выше интересов Евгении.

Иск также не удовлетворила и Апелляционная коллегия Санкт-Петербургского городского суда.

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