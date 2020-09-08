Шесть распространенных заблуждений о ВИЧ: интервью с координатором фонда "СПИД.ЦЕНТР"

Координатор петербургского филиала "СПИД.ЦЕНТР" Егор Бурцев попытается развеять самые распространенные мифы о ВИЧ, с которыми он сталкивался на протяжении своей практики.

Миф 1: положительный тест на ВИЧ означает скорейшую смерть

Нет, это не так. Главное сразу начать антиретровирусную терапию, быть под контролем врачей и строго соблюдать все процедуры – тогда вы будете жить долго и счастливо, также, как и все другие люди.

Миф 2: при контакте с кровью, слюной или другими выделениями ВИЧ-положительного, вы тут же заразитесь

Нет, не заразитесь. Риски минимальны даже при оральных половых контактах, а при таких так вовсе исключены.

Миф 3: я не могу иметь здоровых детей

И это тоже не так. Терапия сейчас такая, что если мать или отец применяют антиретровирусную терапию, то у вас родится абсолютно здоровый ребенок и будет жить долго и счастливо.

Миф 4: антиретровирусные препараты убьют мое здоровье

Нет, это не так. Этот миф возник в 90-ые, когда антиретровирусные препараты только начали появляться. Сейчас фармакология продвинулась вперед и препараты очень бережно относятся к организму. Более того, схемы препаратов подбираются врачом индивидуально под каждого пациента и меняются в течение жизни. Индустрия не стоит на месте, ведь каждый год производятся все новые и новые препараты, дженерики становятся чуть более дешевыми, и мы надеемся, что в ближайшие годы уже появится лекарство от ВИЧ.

Миф 5: меня не возьмут на работу/учебу

Есть некоторые места работы, где вас могут попросить сдать тест на ВИЧ. Обычно они связаны с социальной работой, педагогической деятельностью и т.д. Однако отказать вам нигде не смогут. Точно так же, если вам отказывают при приеме на учебу – это повод обратится к юристам, что бы они помогли разобраться в ситуации. Сейчас ситуация в стране, в принципе, изменилась. Ваш ВИЧ-статус не играет большой роли при трудоустройстве или поступлении в учебное заведение.

Миф 6: при приеме антиретровирусных препаратов ВИЧ-положительный человек может считать себя абсолютно здоровым

Конечно – это не так. В вашем организме уже есть какие-то изменения, поэтому уже нельзя сказать, что вы абсолютно здоровый человек. Внешне – да, а внутренне… ваша иммунная система все равно находится под постоянным прессингом. Поэтому, помимо препаратов, ВИЧ-положительным нужно в принципе больше двигается, дышать свежим воздухом. Возникает смешная закономерность – отмечают, что люди с положительным ВИЧ-статусом здоровее других людей. Они чаще обращаются к врачам, очень аккуратно следят за своим здоровьем и так далее.