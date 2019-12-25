Петербуржцы с ВИЧ жалуются на нехватку тестов на вирусную нагрузку

А без них люди не могут узнать результаты лечения и увидеть его эффективность.

Петербуржцы с ВИЧ, стоящие на учете, второй месяц жалуются на проблемы с тестами на вирусную нагрузку. Об этом рассказали в фонде "СПИД.ЦЕНТР".

По данным фонда, в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями таких тестов сейчас просто нет. А без них люди не могут узнать результаты лечения и увидеть его эффективность. Врачи говорят пациентам о нехватке средств на закупку тестов.

Активисты уже направили запрос к главному врачу петербургского Центра СПИД и попросили назвать причины нехватки, а также указать сроки, когда проблема будет решена.

В сентябре в Петербурге открылся филиал фонда "СПИД.ЦЕНТР": репортаж Piter.TV.

Фото: Piter.TV