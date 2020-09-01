В Петербурге открылся филиал фонда "СПИД.ЦЕНТР": репортаж Piter.TV

В нем можно анонимно и бесплатно сдать тест на ВИЧ, услышать лекции от врачей, волонтеров и узнать у ВИЧ-положительных, как жить с этой болезнью.

В Петербурге открылся филиал московского фонда "СПИД.ЦЕНТР", основанного журналистом Антоном Красовским. В стенах фонда можно анонимно сдать тест на ВИЧ и услышать разнообразные лекции по данной теме. Основная задача – сделать помощь для ВИЧ-положительных людей максимально доступной и привлекательной.

Конечно – задача привлечения к тестированию информации и профилактики и уязвимых групп, которые не видны – это люди, употребляющие наркотики, секс-работники, ЛГБТ-сообщество и так далее. Этих групп достаточно много. Они боятся обращаться в медучреждения, потому что им кажется, что там не безопасно, не конфиденциально и так далее. У нас все безопасно, анонимно и бесплатно. Егор Бурцев, координатор Петербургского филиала "СПИД.ЦЕНТР"

Фонд планирует активно сотрудничать с петербургским и областным центрами СПИД и проводить совместные мероприятия.

Уже в сентябре в "СПИД.ЦЕНТРЕ" проведут группы поддержки для инфицированных, а также обзорные лекции по ВИЧ.

Видео: Pitrer.TV