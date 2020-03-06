ВИЧ в Петербурге. Как в городе борются с болезнью после фильма Дудя

Очереди в мобильные лаборатории, дефицит ВИЧ-тестов в петербургских аптеках — такой интерес к теме произошел после выхода фильма "ВИЧ в России" Юрия Дудя.

В феврале 2020 года журналист и блогер Юрий Дудь выпустил фильм о ВИЧ в России, создав, по сути, настоящую информационную бомбу. Запросы в Google по теме увеличились в более чем в 4000 раз. Дошло до того, что в Государственной Думе посмотрели фильм, а Минздрав Дудя даже похвалил.

Информационный поток не обошел и наш город. В Центре СПИД на Обводном канале спустя два часа после выхода фильма в кабинет 109, где можно узнать свой ВИЧ-статус, выстроилась огромная очередь.

Первое, что мы узнали — актуальную статистику по Петербургу. Сейчас в нашем городе насчитывается 46 тысяч человек с положительным ВИЧ-статусом. С начала года заболело не более 60-ти. Это люди, которые встали на учет и уже стали получать антиретровирусные препараты. Сколько людей проживает в Петербурге с неустановленным ВИЧ-статусом – вопрос открытый.

Однако после выхода фильма Дудя интерес к теме так возрос, что помимо очередей в лаборатории, в питерских аптеках случился дефицит ВИЧ-тестов. Сам тест точен на 98%, для анализа чаще всего используют кровь из пальца, а время такого теста составляет 3-5 минут. Результат как в тесте на беременность – одна или две полоски, только тут последний вариант уже ни у кого не вызовет радости.

По экспресс-тесту мы можем заподозрить инфицирование, но мы не можем точно так же поставить диагноз, поэтому придется обратиться в медицинский центр для переподтверждения диагноза. Татьяна Виноградова, заместитель главного врача Центра СПИД

Еще из петербургской статистики – средний возраст инфицированных 30-45 лет. Среди трех возможных путей распространения болезни — половые связи, от матери к ребенку и через контакт с зараженной кровью при помощи инъекций, самым опасным оказался незащищенный секс.

85% новых случаев ВИЧ-инфекции за прошлый год люди получили именно половым путем. У нас нет культуры использования презерватива, к сожалению, и это становится большой проблемой в плане распространения ВИЧ-инфекции в городе. Татьяна Виноградова, заместитель главного врача Центра СПИД

Для того, чтобы убедиться в эффективности тестов ВИЧ, мы решили сами пройти его. В экспресс-лаборатории, расположившейся у Политехнического института, собралась огромная толпа студентов, – на лицо "эффект Дудя".

Перед сдачей крови с корреспондетом Piter TV провели консультацию и рассказали о всех возможных способах заразиться ВИЧ. Сама процедура оказалась безболезненной — для взятия крови используют скарификаторы, применимые в детских амбулаториях. После забора крови остается ждать 3-5 минут, после которых тест показывает результат. Консультация потребуется только при положительном результате. Здоровым пациентам все рассказывают до начала процедуры.

Помимо тестирования в Петербурге существуют специальные программы. Например в профилактическом кабинете Центра СПИД можно бесплатно получить средства контрацепции, чистые одноразовые шприцы. Также предусмотрена психологическая помощь и консультации с предварительным анкетированием. Особенность программ – полная анонимность.

Антиретровирусные препараты поставляются в Петербург бесперебойно, что является одним из важнейших факторов снижения количества новых заражений ВИЧ в городе. Сейчас Северная столица является лидером среди других регионов России по снижению ВИЧ-инфицированных.

Если человек живет с ВИЧ-инфекцией, принимает антиретровирусную терапию правильно, как положено, не пропускает прием препаратов, то у него вирус перестает размножатся, что хорошо, конечно, и для самого пациента. Но еще важно учитывать, что при половом контакте со своим партнером он перестает передавать ему вирус. Татьяна Виноградова, заместитель главного врача Центра СПИД

Професиональная работа врачей и волонтеров является не единственным фактором, способствующим снижению количества новых зараженных. Качество самой информации о ВИЧ за последние годы кардинально изменилось — еще не так давно болезнь называли "чумой 20 века", пугалкой и страшилкой, рождающей множество предрассудков, однако сейчас все больше людей понимает, что все поддается контролю.

Если вы заинтересованы узнать свой ВИЧ-статус, на нашем сайте размещена информация о местах в Петербурге, где можно пройти тест, сохранив при этом анонимность.

Видео, фото: Piter.TV