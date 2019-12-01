Где в Петербурге сдать бесплатно и анонимно тест на ВИЧ

Недавно в своем новом выпуске 33-летний журналист и видеоблогер Юрий Дудь во Всемирный день борьбы со СПИДом рассказал, почему не стоит стесняться делать тесты на ВИЧ и продемонстрировал простоту процедуры. Рассказываем, где сделать анонимно тест в Петербурге.

Сейчас число инфицированных ВИЧ в России составляет более миллиона человек. Только за шесть месяцев текущего года ВИЧ-инфекция была выявлена у 47 тысяч. И большинство россиян стыдятся сдавать тест, считают, что это не болезнь "обычных людей". На деле заразиться ВИЧ можно даже в салоне красоты.

Сейчас есть несколько принципов тестирования, чаще всего используются эти два: обнаружение антител и выявление белков, характерных для вируса. Если результат положительный, значит, что в организме есть этот вирус, если отрицательный, значит, нет. Есть еще такой результат, как "сомнительный" – маркеры вируса есть, но не все, то есть положительным этот тест считать нельзя.

Куда обратиться для сдачи теста на ВИЧ в Петербурге?

Самое простое – это обратиться к терапевту в поликлинике с просьбой дать направление на исследование крови на ВИЧ. В любом подобном медучреждении должна быть возможность сделать бесплатный анализ крови иммуноферментным методом. Сделать анонимный тест можно в Городском центре профилактики и борьбы со СПИД или мобильных пунктах.

Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями

Анонимный кабинет:

наб. Обводного канала, д.179, 1-й эт., каб.109,

пн.-чт.: 09:00-19:00, пт.: 09:00-13:00, +7 (812) 575-44-05.

Пункт Профилактики ВИЧ-инфекции:

наб. Обводного канала, д.179 (во дворе, вход под арку и направо),

пн.-пт. с 12.00 до 18.00, +7 (952) 362-87-83.

СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина"

Анонимные кабинеты:

Миргородская ул., д.3 (здание поликлиники, каб. №3) пн.-пт.: 09:00-15:00, +7 (812) 325-98-54 (регистратура);

Пискарёвский пр., д.49, к.1, пн.-пт.: 09:00-15:00, +7 (812) 777-80-11 (регистратура).

Пункт Профилактики ВИЧ-инфекции:

ул. Миргородская д. 3, (вход с улицы Кременчугская, в здание приемного покоя), пн.-пт.: 09:00-16:00, +7 (812) 717-60-00 анонимное и бесплатное тестирование с до- и послетестовым консультированием на: ВИЧ (возможно и экспресс-тест, лабораторно до 10 дней).

СПб ГБУЗ "Городская наркологическая больница", Петроградское отделение

Пункт профилактики ВИЧ-инфекции:

СПб, ул. Б. Пушкарская, д. 13, тел. +7 (812) 232-86-03

Предоставляемые услуги (анонимно и бесплатно):

- экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию (тест по слюне);

- обмен и утилизация использованных шприцев.

﻿Консультации и содействие в получении лечения по:

- ВИЧ-инфекции;

- вирусным гепатитам;

- инфекциям, передаваемым половым путем;

- туберкулезу;

- наркозависимости.

График работы консультанта : вторник, четверг с 15.00 по 20.00, +7 (950) 031-02-30.

ГКУЗ Ленинградской области "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"

Анонимные кабинет:

Санкт-Петербург, ул. Мира, д.16, 2-й этаж, кабинет 13,14 (анонимное и бесплатное тестирование на ВИЧ с до- и послетестовым консультированием) пн.-пт.: с 9.00 до 16.00, +7 (911) 927-65-68 (горячая линия по вопросам ВИЧ-инфекции, пн.-пт.: с 9.00 до 16.00).

Ассоциация "Е.В.А."

Горячая линия: + 7 (921) 913-03-04 (пн.-пт. с 10.00 до 19.00 можно получить консультацию по вопросам: где сдать тест на ВИЧ, о жизни с ВИЧ, о принятии диагноза).

"Кабинет социальной поддержки для женщин, затронутых эпидемией ВИЧ-инфекции, и членов их семей" – если планируете очную консультацию, позвоните заранее . Телефон: +7 (921) 913-03-04 (пн.-пт. с 10.00 до 19.00). Любая женщина, пришедшая на консультацию, может бесплатно и конфиденциально получить помощь команды специалистов: равного консультанта, специалиста по социальному сопровождению, юриста и психолога.

Адрес кабинета: Санкт-Петербург, метро Балтийская, ул. Шкапина, д. 4, офис 602, пн.-пт. с 10.00 до 18.00.

СПб БОФМСП "Гуманитарное действие"

В нескольких районах города около станций метро работают мобильные лаборатории, где можно бесплатно и анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить консультацию специалиста. Звоните на "горячие линии" проектов:

"Профилактика ВИЧ-инфекции среди потребителей наркотиков"

+7 (952) 362-87-85 (пн.–пт.: 10:00-22:00)

"Профилактика ВИЧ-инфекции среди секс-работников"

+7 (931) 210-30-07 (пн.–пт.: 10:00-22:00)

БФ "Диакония"

Экспресс-тестирование на ВИЧ с до- и послетестовым консультированием можно пройти в мобильном пункте профилактики "Автобус Милосердия" по будним дням, телефон автобуса +7 (964) 342-62-68 (пн.–пт.: 10:00-20:00).

Телефон для справок: + 7 (812) 274-36-62 (пн.–пт.: 10:00-17:00)

Телефон горячей линии: +7 (812) 642-62-68 (пн.–пт.: 10:00-20:00)

МОО "Позитивный диалог":

- консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний;

- экспресс-тестирование на ВИЧ до- и послетестовым консультированием;

- комплексное социальное сопровождение людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ);

- правовая помощь ЛЖВ и лиц, затронутым ВИЧ-инфекцией и другими социально значимыми заболеваниями;

- социальная и правовая помощь, и поддержка ВИЧ-положительным мужчинам, практикующих секс с мужчинами.

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д. 3 (корпус 2), каб. 33-35 (4 этаж).

Тел. : +7 (812) 409-86-54, +7 (911) 297-24-44, пн.-пт. с 12.00 до 17.00

АНО "Центр "Гигиея"

Профилактика ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп населения: экспресс-тестирование на ВИЧ, гепатиты В, С и сифилис с до- и послетестовым консультированием; консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний; помощь психолога и юриста; обеспечение средствами контрацепции; группы поддержки и взаимопомощи.

По вопросам деятельности организации звоните:

+7(812) 907-23-69, пн.-пт. с 18.00 до 21.00

БФ "Астарта"

Профилактика ВИЧ-инфекции и ИППП среди секс-работниц/ков .

Услуги, предоставляемые бесплатно:

1) Средства контрацепции.

2) Тестирование на ВИЧ.

3) Медико-социальное сопровождение.

4) Психологическая поддержка.

Адрес: Санкт-Петербург, 5-я советская улица, д.38

Время работы: пн.-пт. с 12.00 до 16.00 , телефон +7 (911) 167-99-74, возможны выезды (аутрич) в пн. и вт.

Анонимные Наркоманы

Непрофессиональное, некоммерческое и нерелигиозное сообщество выздоравливающих зависимых, которые помогают друг другу жить, не употребляя наркотики.

Анонимные Наркоманы в Санкт-Петербурге www.na-spb.ru

Анонимные Наркоманы в России www.na-russia.org

Телефон инфолинии по Санкт-Петербургу: +7 (812) 942-76-95

Стационарный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ:

на территории РБОО "АЗАРИЯ" по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Подьяческая, д. 34, каждый вторник с 18.00 до 21.30 сотрудники БФ "Диакония" тестируют на ВИЧ-инфекцию, и консультирует по дальнейшим действиям.

Фото: pixabay