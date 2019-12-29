В Петербурге с начала года выявлено 59 новых случаев инфицирования ВИЧ

В Петербурге насчитывается около 46 тысяч человек, зарегистрировавших свой ВИЧ-статус. Об этом корреспонденту Piter.TV сообщила заместитель главного врача Центра СПИД Татьяна Виноградова. Средний возраст пациентов варьируется от 30 до 45 лет. С 1 января 2020 года в Петербурге выявлено 59 новых случаев ВИЧ-инфекции.
Стоит понимать, что ВИЧ – инфекционное заболевание, как, например, грипп. Если человек не прошел тестирование, после которого получил медицинское заключение о диагнозе, то он в эту официальную статистику не попадает.
Татьяна Виноградова, заместитель главного врача центр СПИД
Виноградова отметила, что для того, чтобы подтвердить свой ВИЧ-статус, необходимо пройти тестирование несколько раз и подтвердить свой диагноз у инфекциониста в Центре СПИД или Боткинской больнице.
Также заместитель главного врача отметила, что Петербург является первым регионом в России, где в течение последних шести лет фиксируется снижение новых случаев инфицирования.
Почему? Потому что у нас хорошо работает профилактическая программа, большое количество общественных организаций, есть социальная реклама в городе. Также мы проводим огромное количество мероприятий, семинаров для разных коллективов.
Татьяна Виноградова, заместитель главного врача центр СПИД
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Видео: Piter.TV
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