В Петербурге с начала года выявлено 59 новых случаев инфицирования ВИЧ

При этом Петербург стал первым регионом России со снижением новых случаев ВИЧ-инфицирования на протяжении последних шести лет.

В Петербурге насчитывается около 46 тысяч человек, зарегистрировавших свой ВИЧ-статус. Об этом корреспонденту Piter.TV сообщила заместитель главного врача Центра СПИД Татьяна Виноградова. Средний возраст пациентов варьируется от 30 до 45 лет. С 1 января 2020 года в Петербурге выявлено 59 новых случаев ВИЧ-инфекции.

Стоит понимать, что ВИЧ – инфекционное заболевание, как, например, грипп. Если человек не прошел тестирование, после которого получил медицинское заключение о диагнозе, то он в эту официальную статистику не попадает. Татьяна Виноградова, заместитель главного врача центр СПИД

Виноградова отметила, что для того, чтобы подтвердить свой ВИЧ-статус, необходимо пройти тестирование несколько раз и подтвердить свой диагноз у инфекциониста в Центре СПИД или Боткинской больнице.

Также заместитель главного врача отметила, что Петербург является первым регионом в России, где в течение последних шести лет фиксируется снижение новых случаев инфицирования.

Почему? Потому что у нас хорошо работает профилактическая программа, большое количество общественных организаций, есть социальная реклама в городе. Также мы проводим огромное количество мероприятий, семинаров для разных коллективов. Татьяна Виноградова, заместитель главного врача центр СПИД

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Видео: Piter.TV