Принудительно госпитализировать можно лишь по решению суда

Названы права россиян во время карантина из-за коронавируса. Например, граждане с подозрением на коронавирус могут отказаться от госпитализации. Об этом в интервью "Ленте.ру" рассказала специалист по праву в сфере медицины Ольга Зиновьева.

Принудительно отправлять граждан на карантин в сопровождении полиции никто не имеет права. Даже главный врач не может против воли оставлять пациента в больнице, если он намерена уйти. Максимум, что он может сделать, это объяснить больному обязанность остаться в медучржедении.

Решение о принудительной госпитализации может вынести только суд. Внесудебных решений не может быть даже во время карантинных мер.

Ранее Аллу Ильину выписали из карантина в Боткина. Её принудительно госпитализировали по подозрению на коронавирус. Такое решение вынес суд.