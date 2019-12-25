Аллу Ильину выписывают из карантина в Боткина

Девушка отправится домой 21 февраля.

Петербурженка Алла Ильина выписывается из больницы имени Боткина. У девушки не обнаружили коронавируса. Напомним, что ранее пациентка сбежала из учреждения, но была возвращена обратно по решению суда. В Роспотребнадзора Новосибирска исследовали анализы Ильиной. Специалисты рассказали, что они показали отрицательный результат на инфекцию из Китая. Уже утром 21 февраля пациентка может отправиться домой.

Напомним, что ранее Ильина обратилась в Боткинскую больницу с больным горлом. Спустя день она самовольно покинула свою палату, взломав магнитный замок. В больнице у петербурженки была соседка. Она также сбежала из палаты, но по решению суда ее вернули обратно. Она будет в изоляционном боксе до 24 февраля.

Ранее сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача.

Фото: Piter.tv

