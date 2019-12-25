Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача

Алла Ильина не считает, что это связано с побегами.

Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главного врача больницы имени Боткина в Петербурге. Алла Ильина сообщила "РИА Новостям", что не связывает серию побегов из медицинского учреждения с увольнением. Сейчас местная жительница находится в карантинном боксе учреждения.

Самовольный уход меня и других - лишь предлог для увольнения. Все сбегают из любой больницы, и ничего не происходит прокомментировала девушка

В городском комитете по здравоохранению не стали раскрывать причин кадровых изменений. Напомним, что Алексей Яковлев занимал должность в инфекционной больнице в течение 25 лет.

Ранее главврач Боткинской больницы уволен после побега "коронавирусных" пациентов.

Фото: Piter.tv

