Над "Спид.Центром" в Москве и Петербурге нависла угроза закрытия

Петербургский филиал был открыт в 2020 году Антоном Красовским.

"СПИД.Центр" не получил два государственных гранта, в связи с чем над организацией нависла угроза закрытия. В Центрах бесплатно тестируют на ВИЧ, проводят просветительскую работу и организуют группы поддержки.

Как сообщил сотрудник фонда Ярослав Ракитин, обычно государственные гранты покрывают треть расходов Фонда наравне с частными пожертвованиями и корпоративной благотворительностью, но в этом году их не удалось получить. В связи с этим Фонд просит о финансовой поддержке. На сайте можно оформить регулярные пожертвования или разовую поддержку.

Мы никогда не отказывали в помощи тем, кто нуждался в ней в связи с ВИЧ или рискованной ситуацией, но сейчас вынужденно переходим в режим строгой экономии. Руководители и сотрудники Фонда отказались от части заработной платы. Ярослав Ракитин.

Открытие филиала в Краснодаре пришлось перенести, как и запуск программы доконтактной профилактики. Тестирование на сифилис, которое запустили в этом году, гепатиты B и C также временно приостановлено. Помимо Москвы и Петербурга Центр также работает в Нижнем Новгороде.

Ранее Piter.TV рассказывал, как работает петербургский Фонд "СПИД.Центр".

Фото: Piter.TV