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Певец Shaman направит деньги от концерта в Ессентуках пострадавшим в "Крокус Сити Холле"

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Он подчеркнул, что это его первый концерт после трагедии.

Певец Ярослав Дроном, выступающий под псевдонимом Shaman, направит деньги от концерта в Ессентуках пострадавшим при теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

На опубликованном видео Shaman обратился со сцены к слушателям. Он подчеркнул, что это его первый концерт после трагедии. Певец заявил, что все полученные средства от выступления будут направлены на помощь пострадавшим.

Напомним, инцидент произошел вечером 22 марта в Красногорске. Перед концертом в "Крокус Сити Холле" в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и устроили стрельбу. Они также бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, в результате теракта погибли 139 человек.

Ранее мы сообщали, что Дима Билан посетил мемориал у "Крокус Сити Холла".

Видео: Telegram / SHAMAN

Теги: shaman, концерт, крокус сити холл, пожертвования, теракт
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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