Концерт "Орган. Toп-10. Величайшие сочинения"

Amadeus Concerts предлагает петербуржцам новый музыкальный формат. Музыканты исполнят 10 величайших органных произведений всех времён. На большом органе Willi Peter для зрителя будет играть один из мэтров петербургской органной школы — Сергей Силаевский. Организаторы отмечают, что этот концерт — прекрасный повод познакомиться с органной музыкой. Но
Музыкальный состав: Сергей Силаевский (орган) — лауреат международных конкурсов, Kirchenmusiker (органист, дирижёр и художественный руководитель Собора св. Петра и Павла "Петрикирхе"), член союза концертных деятелей Петербурга. Исследователь и педагог в области органной музыки.
Продолжительность концерта: 1 час (без антракта).
Фото: Pxhere
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