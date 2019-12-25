Коронавирус сократил выявление ВИЧ в Петербурге на 18%

Всего на 1 июля текущего года в Петербурге выявили почти 60 тысяч случаев ВИЧ-инфицирования. В это число входят умершие от СПИДа.

Из-за ограничительных мер, введенных в связи с эпидемиологической ситуацией в Петербурге, уровень оказания помощи ВИЧ-инфицированным сильно снизился, рассказал заместитель главного врача Центра СПИД Игорь Пискарёв. Об этом сообщили в "Интерфаксе".

По словам Пискарева, охват медицинского освидетельствования на вирус иммунодефицита человека упал на пятую часть. Всего на 1 июля текущего года в Петербурге выявили почти 60 тысяч случаев ВИЧ-инфицирования. В это число входят умершие от СПИДа.

Из 31 715 человек, которые стоят на учете, помощь получают только 21 763 человека — это 68%. Также специалист отметил, что летом заболеваемость на 100 тыс. населения составила 11,8%. Половым путём заразились порядка 80%, 20% — парентеральным.

По словам руководителя БФ "Гуманитарное действие" Алексея Лахова, большинство заболевших употребляли наркотики. Специалисты пытались найти пациентов, которые прервали лечение, либо не начинали его, однако это непросто: откликнулись лишь 13 человек. Также центры, в рамках созданных в пандемию проектов, доставляли препараты маломобильным гражданам, мамам с детьми, людям на карантине с коронавирусом. Услугой воспользовались 90 человек.

Ранее мы писали, что Мурашко сообщил о снижении количества новых случаев заражения ВИЧ.

Фото: Piter.TV