Минтруд оценил ситуацию с безработицей в условиях пандемии

Минтруд России оценил ситуацию с безработицей в условиях пандемии. на торжественной церемонии подписания соглашения между правительством, профсоюзами и работодателями глава профильного ведомства Антон Котяков сообщил, что страна смогла избежать существенного роста в вопросе потери рабочих мест местным населением.
В условиях пандемии благодаря совместной работе и тем мерам, которые правительство оказывало непосредственно предприятиям и нашим безработным гражданам, нам удалось избежать существенного роста безработицы, за счет совместных усилий. И я хочу сказать, что многие шаги в части поддержки занятости были предложены нашими социальными партнерами.
Антон Котяков, глава Минтруда РФ
Минтруд собирает информацию для формирования системы окладов бюджетников.
Видео: kremlin.ru
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