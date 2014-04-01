Минтруд оценил ситуацию с безработицей в условиях пандемии

Антон Котяков оценил действия кабмина в условиях пандемии в вопросе сохранения рабочих мест.

Минтруд России оценил ситуацию с безработицей в условиях пандемии. на торжественной церемонии подписания соглашения между правительством, профсоюзами и работодателями глава профильного ведомства Антон Котяков сообщил, что страна смогла избежать существенного роста в вопросе потери рабочих мест местным населением.

В условиях пандемии благодаря совместной работе и тем мерам, которые правительство оказывало непосредственно предприятиям и нашим безработным гражданам, нам удалось избежать существенного роста безработицы, за счет совместных усилий. И я хочу сказать, что многие шаги в части поддержки занятости были предложены нашими социальными партнерами. Антон Котяков, глава Минтруда РФ

Минтруд собирает информацию для формирования системы окладов бюджетников.

Видео: kremlin.ru