Минтруд собирает информацию для формирования системы окладов бюджетников

Результаты будут предоставлены Владимиру Путину до 20 апреля.

Минтруд России собирает информацию для формирования системы окладов бюджетников. Об этом в комитете Госдумы по социальной политике и делам ветеранов сообщил глава профильного ведомства Антон Котяков. Представитель российского правительства заявил, что новая система затронет 11 млн человек, которые являются государственными служащими.

Мы сейчас формируем дополнительный сбор информации по всем отраслям, в ближайшее время мы разошлем форму для сбора по организациям бюджетного сектора...Мы комплексно подходим к решению задачи, нам необходимо анализ провести, в том числе и в субъектах. Антон Котяков, глава Минтруда РФ

Напомним, что ранее президент Владимир Путин распорядился перед кабинетом министров проанализировать ситуацию с зарплатами бюджетников по стране. Результаты должны быть доложены руководителю к 20 апреля текущего года.

Более трети безработных в России составляет молодежь до 29 лет.

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