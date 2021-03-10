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Котяков заявил, что в домах престарелых в России началась вакцинация от коронавируса

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В Минтруда РФ рассказали о том, что не все соцучреждения получили доступ к вакцине.

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что в домах престарелых по стране началась вакцинация от коронавируса. Об этом чиновник заявил депутатам на заседании профильного комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов. Эксперт уточнил, что пока что прививают пожилых граждан не во всех учреждениях.

То, что касается прививок, я знаю, что Михаил Альбертович Мурашко в рамках своей работы особый акцент делает на гражданах, относящихся к группе риска. Они в первую очередь на сегодняшний день прививаются, и у нас уже в отдельных социальных учреждениях эта практика реализуется.

Антон Котяков, глава Минтруда РФ

Министр подчеркнул, что переговорит с руководством Минздрава о том, что в регионах есть социальных учреждения, до которых российские вакцины от COVID-19 еще не дошли. Котяков призвал обратить на это внимание коллег.

Глава Минтруда назвал число бедных в России.

Видео: Государственная дума

Теги: антон котяков, дома престарелых, минтруд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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