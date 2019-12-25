В Госдуме предложили платить бабушкам за воспитание внуков до семи лет

Сергей Миронов заметил, что важно укрепить семейные ценности, традиции и сохранить связь "корнями".

В России бабушки и дедушки, осуществляющие уход за ребенком до семи лет, должны получать ежемесячную выплату от государства. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственный думы Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты объяснил, что направил соответствующее законодательное предложение министра по труду и социальной защите населения страны Антониу Котякову. Политический деятель уточнил, что власти должны формировать условия для того, чтобы ближайшие родственники могли заниматься уходом за детьми в тот момент, пока родители находятся на работе.

Размер выплаты при этом должен быть установлен на уровне минимального размера оплаты труда по региону. Такое право должно возникать при рождении каждого ребенка, не ограничиваясь первенцем. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Автор письма полагает, что такая мера поможет поддержать старшее поколение и семью экономически, укрепить внутрисемейные связи, а также создать дополнительные стимулы для рождения детей и повысить на территории России демографический в долгосрочной перспективе.

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Фото: Piter.tv